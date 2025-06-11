بين التسويق والحقيقة..هل يُبطئ الكولاجين فعلاً شيخوخة البشرة؟

✅ ما هو الكولاجين؟
بروتين أساسي يدعم بنية الجلد والغضاريف، ويمنح البشرة مرونتها وتماسكها. يتكوّن من أحماض أمينية يمتصها الجسم من الغذاء الغني بالبروتين.
❌ مكملات الكولاجين.. فعالية محدودة
الدكتور أفشين مصاحبي، أستاذ جراحة التجميل في كلية لندن الجامعية، يؤكد:
"لا دليل علمي قوي على أن مكملات الكولاجين تعطي نتائج تتجاوز الغذاء المتوازن الغني بالبروتين."
كما أن فكرة أن الكولاجين ينتقل من الفم مباشرة إلى البشرة تبسيط غير دقيق.
❌ كريمات الكولاجين... تأثير سطحي
الكولاجين في الكريمات لا يخترق الجلد بسهولة بسبب كبر حجم جزيئاته، لذا ففعاليته مؤقتة وسطحية.
✅ العوامل الحقيقية لشيخوخة البشرة
الوراثة
نمط الحياة: التعرض للشمس، التدخين، سوء التغذية
✅ نصائح فعالة للعناية بالبشرة
تناول غذاء متوازن غني بالبروتين
تجنّب التعرض المفرط للشمس
التوقف عن التدخين
شرب الماء بانتظام
استخدام مرطبات فعالة مثل حمض الهيالورونيك
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