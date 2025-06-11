بين التسويق والحقيقة..هل يُبطئ الكولاجين فعلاً شيخوخة البشرة؟

الوكيل الإخباري- مع تصاعد شعبية مكملات الكولاجين ومنتجات "تجديد الشباب"، يؤكد خبراء أن العلم لا يزال بعيدًا عن إثبات فعاليتها بشكل قاطع.

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✅ ما هو الكولاجين؟

بروتين أساسي يدعم بنية الجلد والغضاريف، ويمنح البشرة مرونتها وتماسكها. يتكوّن من أحماض أمينية يمتصها الجسم من الغذاء الغني بالبروتين.



❌ مكملات الكولاجين.. فعالية محدودة

الدكتور أفشين مصاحبي، أستاذ جراحة التجميل في كلية لندن الجامعية، يؤكد:

"لا دليل علمي قوي على أن مكملات الكولاجين تعطي نتائج تتجاوز الغذاء المتوازن الغني بالبروتين."

كما أن فكرة أن الكولاجين ينتقل من الفم مباشرة إلى البشرة تبسيط غير دقيق.



❌ كريمات الكولاجين... تأثير سطحي

الكولاجين في الكريمات لا يخترق الجلد بسهولة بسبب كبر حجم جزيئاته، لذا ففعاليته مؤقتة وسطحية.



✅ العوامل الحقيقية لشيخوخة البشرة

الوراثة

نمط الحياة: التعرض للشمس، التدخين، سوء التغذية



✅ نصائح فعالة للعناية بالبشرة

تناول غذاء متوازن غني بالبروتين

تجنّب التعرض المفرط للشمس

التوقف عن التدخين

شرب الماء بانتظام

استخدام مرطبات فعالة مثل حمض الهيالورونيك