الأربعاء 2025-06-11 03:54 م
 

بين التسويق والحقيقة..هل يُبطئ الكولاجين فعلاً شيخوخة البشرة؟

نهم
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-06-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري- مع تصاعد شعبية مكملات الكولاجين ومنتجات "تجديد الشباب"، يؤكد خبراء أن العلم لا يزال بعيدًا عن إثبات فعاليتها بشكل قاطع.

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✅ ما هو الكولاجين؟
بروتين أساسي يدعم بنية الجلد والغضاريف، ويمنح البشرة مرونتها وتماسكها. يتكوّن من أحماض أمينية يمتصها الجسم من الغذاء الغني بالبروتين.


❌ مكملات الكولاجين.. فعالية محدودة
الدكتور أفشين مصاحبي، أستاذ جراحة التجميل في كلية لندن الجامعية، يؤكد:
"لا دليل علمي قوي على أن مكملات الكولاجين تعطي نتائج تتجاوز الغذاء المتوازن الغني بالبروتين."
كما أن فكرة أن الكولاجين ينتقل من الفم مباشرة إلى البشرة تبسيط غير دقيق.


❌ كريمات الكولاجين... تأثير سطحي
الكولاجين في الكريمات لا يخترق الجلد بسهولة بسبب كبر حجم جزيئاته، لذا ففعاليته مؤقتة وسطحية.


✅ العوامل الحقيقية لشيخوخة البشرة
الوراثة
نمط الحياة: التعرض للشمس، التدخين، سوء التغذية


✅ نصائح فعالة للعناية بالبشرة
تناول غذاء متوازن غني بالبروتين
تجنّب التعرض المفرط للشمس
التوقف عن التدخين
شرب الماء بانتظام
استخدام مرطبات فعالة مثل حمض الهيالورونيك

 

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