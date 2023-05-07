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الأحد، 07-05-2023 12:46 م

"Ice Rolling".. فوائد مُذهلة لبشرة صحية

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الوكيل الاخباري - تعد بكرات الثلج "Ice Rolling" من أحدث أدوات العناية بالبشرة الصحية، حيث لها فوائد عديدة تقدمها لبشرتكِ، فهي بمثابة عنصر سحري للقضاء على مشكلات متعددة من أبرزها: الانتفاخ، والالتهاب.

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تتكون بكرات الثلج التقليدية من مجموعة من كرات الهلام الصغيرة داخل غلاف السيليكون، وتأتي في مجموعة من الأحجام لاستهداف مناطق الوجه المختلفة، كما أصبحت الكرات المائية شائعة مؤخراً، سواء في إعدادات المنتجع الصحي، أو لجلسات العناية في المنزل.

فوائد بكرات الثلج "Ice Rolling" للبشرة:

 


 


دفعة صباحية:
الحصول على حمام مثلج في الصباح من أهم الخطوات لبدء اليوم بنشاط، وكذلك تمرير بكرات الثلج على بشرتكِ، نظراً لأنها تمنحكِ نفس التأثير، فهي تعزز مزاجكِ وطاقتكِ عند الاستيقاظ كل يوم، كما أنها تساعد في تقليل الانتفاخ والالتهابات التي تصيب الوجه في الصباح، خاصة المناطق المحيطة بالعين، التي تشعرين فيها بالثقل، فور الاستيقاظ من النوم.


يمكن أن يساعد استخدام بكرات الثلج، أيضاً، منتجات الوجه والأمصال في روتين العناية بالبشرة في الصباح والمساء على الامتصاص في بشرتكِ بشكل أكثر فاعلية، والحصول على أقصى استفادة من الأمصال الخاصة بكِ يستحق، وهذا هو السبب في أن هذه فائدة إضافية أخرى لاستخدام هذه الأداة الهائلة على أساس منتظم.

الاسترخاء:
هناك علاقة مفاجئة بين لف بكرات الثلج على بشرتكِ، والشعور بالاسترخاء والهدوء من حولكِ، فلف عضلات وأنسجة وجهكِ يساعدكِ في التركيز على التفاصيل الصغيرة، التي تشعركِ بالانبساط والراحة.


وتجذب برودة بكرة الثلج انتباهكِ أيضاً إلى المنطقة التي تلمسها الأداة، لأن أجسامنا حساسة لأحاسيس درجات الحرارة الباردة، ويمكن للإحساس بالبرودة أن يريح عضلاتكِ جسدياً، ما يساعد على تخفيف التوتر والصداع.

ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد:
تساعد البكرات المثلجة على التقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خاصة في منطقة ما حول العينين، حيث تعمل على تعزيز الدورة الدموية، وبالتالي يصبح الجلد أكثر نشاطاً.

علاج الصداع النصفي:
ذكرت الكثيرات من مستخدمات بكرات الثلج، عن فوائدها في تقليل آثار الصداع النصفي والصداع بشكل عام، نظراً لأنها تساعد على التخلص من الآلام المُزعجة.

كيفية استخدام بكرات الثلج:
بعد تعرفكِ على فوائد بكرات الثلج "Ice Rolling"، عليكِ معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامها، حتى تصبح أداة لا غنى عنها صباحاً أو مساء.

لمساعدة منتجات العناية بالبشرة على الامتصاص في الجلد، على سبيل المثال: القناع الورقي، يمكنكِ تطبيق القناع ثم السير عليه باستخدام الأداة المبردة مسبقاً في الثلاجة.

للحد من الانتفاخ والالتهاب، عليكِ وضع البكرات في الثلاجة طوال الليل، وفور الاستيقاظ يمكنكِ تمريرها على بشرتكِ، ولاحظي بنفسكِ كيفية تهدئة الجلد.

لتهدئة حروق الشمس: بعد العودة من الخارج، وقضاء ساعات طويلة في أشعة الشمس، عليكِ تطبيق منتجات العناية بالبشرة المرطبة والمهدئة، ومن ثم تمرير الـ"Ice Rolling" على بشرتكِ.

 

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