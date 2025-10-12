الأحد 2025-10-12 03:09 م
 

"إدارية النواب" تناقش التعيين من مخزون "الخدمة والإدارة العامة" الأحد

الأحد، 12-10-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد اللجنة الإدارية في مجلس النواب، الأحد، اجتماعا لمناقشة موضوع التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.اضافة اعلان


يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لملفات التوظيف وآليات اختيار الكفاءات في القطاع العام.
 
 
