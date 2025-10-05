الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول

06:50 م

الوكيل الإخباري- بمناسبة يوم المعلم العالمي، أكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تذكيرٌ دائم بأن الأمم والحضارات لا تُشيَّد بالأسلحة، بل بمن يزرعون النور في العقول، ويغرسون في الأجيال حبّ الوطن والمعرفة.





وقال الخشمان "في الأردن، كان وسيبقى المعلم مرادفًا للوطن نفسه؛ يعلّم الصبر كما يعلّم الحروف، ويغرس الانتماء كما يغرس العلم."



وأضاف: "تحيةً لكل معلمٍ في هذا العالم، ولكل أردنيٍ جعل من التعليم رسالة حياة، ومن الحرف والكلمة شرفًا وأمانًا للمستقبل."



وختم الخشمان حديثه بالتأكيد على أن المعلم الأردني سيظلّ ركيزة النهضة وعماد التنمية، وأن الاستثمار الحقيقي في الأردن يبدأ من دعم المعلم وتمكينه، لأنه "من الحرف تبدأ الحضارة، ومن العلم تُبنى الأوطان".