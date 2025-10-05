الأحد 2025-10-05 09:01 م
 

الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول

ل
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
 
الأحد، 05-10-2025 06:50 م
الوكيل الإخباري- بمناسبة يوم المعلم العالمي، أكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تذكيرٌ دائم بأن الأمم والحضارات لا تُشيَّد بالأسلحة، بل بمن يزرعون النور في العقول، ويغرسون في الأجيال حبّ الوطن والمعرفة.اضافة اعلان


وقال الخشمان "في الأردن، كان وسيبقى المعلم مرادفًا للوطن نفسه؛ يعلّم الصبر كما يعلّم الحروف، ويغرس الانتماء كما يغرس العلم."

وأضاف: "تحيةً لكل معلمٍ في هذا العالم، ولكل أردنيٍ جعل من التعليم رسالة حياة، ومن الحرف والكلمة شرفًا وأمانًا للمستقبل."

وختم الخشمان حديثه بالتأكيد على أن المعلم الأردني سيظلّ ركيزة النهضة وعماد التنمية، وأن الاستثمار الحقيقي في الأردن يبدأ من دعم المعلم وتمكينه، لأنه "من الحرف تبدأ الحضارة، ومن العلم تُبنى الأوطان".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

أخبار محلية وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

أخبار محلية مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

منوعات مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

ل

أخبار محلية تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى

ا

أخبار محلية الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

ا

أخبار محلية إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال



 
 





الأكثر مشاهدة