الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول

وقال الخشمان "في الأردن، كان وسيبقى المعلم مرادفًا للوطن نفسه؛ يعلّم الصبر كما يعلّم الحروف، ويغرس الانتماء كما يغرس العلم."
وأضاف: "تحيةً لكل معلمٍ في هذا العالم، ولكل أردنيٍ جعل من التعليم رسالة حياة، ومن الحرف والكلمة شرفًا وأمانًا للمستقبل."
وختم الخشمان حديثه بالتأكيد على أن المعلم الأردني سيظلّ ركيزة النهضة وعماد التنمية، وأن الاستثمار الحقيقي في الأردن يبدأ من دعم المعلم وتمكينه، لأنه "من الحرف تبدأ الحضارة، ومن العلم تُبنى الأوطان".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان
-
"الطاقة النيابية" تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"