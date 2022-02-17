الدغمي يلتقي في القاهرة رئيس الاتحاد البرلماني العربي

الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش.



ويشارك وفد برلماني أردني، برئاسة الدغمي، في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي الذي انطلقت فعالياته اليوم في القاهرة. وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، أكد الدغمي متانة العلاقات الأردنية الإماراتية وحرص قيادتي البلدين على توثيقها في المجالات كافة، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر تجاه القضايا العربية والإقليمية.

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