"الطاقة النيابية" تناقش الأحد موضوع المدافئ "غير الآمنة"

مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكدت أنها منعت المصانع المحلية للمدافئ وعددها 3 من بيع المدافئ في السوق المحلية، بانتظار نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات منها، إثر حوادث الاختناق ووفاة عدد من الأشخاص. كما جرى التحفظ على الكميات الموجودة لديها.
وقالت المؤسسة، إنها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحفظت لغاية مساء السبت، على أكثر من 5 آلاف مدفأة من ذلك النوع وأرسلت عدة عينات منها لفحصها في الجمعية العلمية الملكية، علما بأن هذه المدافئ مطروحة منذ سنوات في السوق المحلي ويتم إنتاجها محليا ولا يتم استيراد أي كميات منها.
وأضافت أن مثل هذه السلع ولحساسيتها تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي بما يضمن السلامة العامة ولا تهاون إطلاقا مع أي مخالفات للمواصفات أيا كانت.
وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام قد صرح أنّه جرى التحفظ احترازيا على 5000 مدفأة داخل المصانع التي تقوم بتصنيعها، إضافة إلى منع بيعها بالمحلات التجارية.
