الأحد 2025-12-14 11:07 ص

لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين

الأحد، 14-12-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري-    قالت لجنة فلسطين النيابية، إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يصاحبها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات وجر المنطقة نحو مزيد من العنف، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لتمكين المنطقة من العيش في أمن واستقرار دائمين.


كما أشارت في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يعتبر خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني الاحتلالي، وانتهاكا صارخا ومتعمدا لأحكام القانون الدولي والدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.

 
 


