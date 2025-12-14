لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين

الوكيل الإخباري- قالت لجنة فلسطين النيابية، إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يصاحبها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات وجر المنطقة نحو مزيد من العنف، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لتمكين المنطقة من العيش في أمن واستقرار دائمين.