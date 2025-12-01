مجلس النواب يعقد اليوم أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية

08:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755735 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته الرقابية الأولى في الدورة العادية الثانية للمجلس العشرين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، لمناقشة ردود الحكومة على 16 سؤالا نيابيا، في ملفات وقضايا عدة. اضافة اعلان





وتتضمن الجلسة، مناقشة رد وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات على سؤال النائب سليمان الزبن، إضافة إلى رد وزير النقل على سؤال النائب زهير الخشمان والنائب طارق بني هاني، ورد وزير الإدارة المحلية وليد المصري على أسئلة النواب خضر بني خالد، ومحمد سلامة الغويري، والنائب سامر الأزايدة، وموسى الوحش، ورد وزير الزراعة على سؤال النائب جميل الدهيسات.



ومن المقرر أن تناقش الجلسة، أيضا، رد وزير السياحة والآثار على سؤال النائب يوسف الرواضية، ورد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي المحافظة على سؤال النائب سليمان الخرابشة والنائب رائد رباع، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة على سؤال النائب محمد بني ملحم، والنائبة رانيا أبو رمان.



وتتضمن أيضا رد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن على السؤال المقدم من النائب إسماعيل المشاقبة، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة على سؤال النائب إبراهيم الطراونة، ورد وزير الاستثمار على سؤال النائب رائد القطامين.



* لجان نيابية



وبعد الجلسة، تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مع كل من: وزارة الاقتصاد الرقمي والدوائر التابعة لها، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها.



وتناقش اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، فيما تلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية مجموعة من طلبة العلوم السياسية في جامعة اليرموك.

تم نسخ الرابط





