"الرياضة النيابية" تلتقي وفدًا من نادي سلوان المقدسي

وأكد هديب أن اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة لمد جسور التعاون مع الأندية المقدسية، وتعزيز حضورها الرياضي والثقافي بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية، ومنبرا لصوت الشباب المقدسي في مواجهة سياسات التهويد.
وأوضح أن اللجنة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه هذه الأندية وتوفير الدعم اللازم بالتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، مؤكدا أن الرياضة تمثل أداة فاعلة لترسيخ الانتماء الوطني والتلاحم الاجتماعي.
وشارك باللقاء النواب إبراهيم الطراونة، ووليد المصري، ومحمد الظهراوي، ومعتز الهروط، ونور أبو غوش، الذين شددوا على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية، وعمق الروابط الوطنية والإنسانية التي تجمع الشعبين، مؤكدين أن دعم الأردن لفلسطين ثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده.
من جانبه، عرض رئيس نادي سلوان، أحمد الغول، وأعضاء الهيئة الإدارية، لأبرز إنجازات النادي على الصعيدين الرياضي والاجتماعي، إضافة إلى التحديات المالية والإدارية والسياسية التي تعيق تطوير البنية التحتية الرياضية في القدس.
وأعرب الغول عن شكره للجنة على اهتمامها ودعمها، معتبرا ذلك حافزا لمواصلة العمل وتطوير البرامج التي تمكن الشباب المقدسي من تحقيق طموحاتهم رغم الظروف الصعبة.
