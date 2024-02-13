الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 13-02-2024 11:38 ص

الصفدي: الملك يواصل إسناد الأشقاء الفلسطينيين ورفض تهجيرهم ووقف الحرب

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن تحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني من محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين، تستوجب من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي تكثيف الجهود لمنع ارتكاب الاحتلال مجازر جديدة في رفح تضاف إلى سجله الدموي في الأراضي الفلسطينية، مثلما يتوجب العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والبدء فورا بالعمل لإيجاد أفق سياسي.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: لقد عبر جلالة الملك عن مواقف أردنية راسخة رافضة للحرب وتهجير الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً وقوف الأردنيين خلف جلالته المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، ومشدداً على أهمية تمتين جبهتنا الداخلية خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية وبناء حالة من الوعي لمواجهة التحديات الراهنة. 

وقال الصفدي: لقد حملت القمة التي عقدها جلالة الملك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مضامين ودلالات مهمة، تؤكد أهمية الدور الأردني وتأثيره في مراكز صناعة القرار الدولي، حيث يحظى جلالة الملك بثقة وتقدير الأسرة الدولية لقاء مواقفه الساعية دوماً إلى تحقيق السلام وحل الأزمات عبر الحوار.

وأكد الصفدي أن مجلس النواب وأبناء الشعب الأردني يقفون موقف الثبات خلف مواقف جلالة الملك وخلف المضامين التي عبر عنها جلالته من واشنطن بضرورة وقف الحرب في غزة والتحذير من أي هجوم على رفح، حيث إن محاولات تهجير الأشقاء إلى خارج غزة والضفة الغربية أمر لا يمكن أن يتم السماح به.

 




 

 


 

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