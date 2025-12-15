الإثنين 2025-12-15 03:34 م

مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان.
أقرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
 
 


