مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026

أقرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.



