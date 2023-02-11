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السبت، 11-02-2023 03:52 م

الصفدي في لقاء السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية المشاركين بمؤتمر تعزيز الأمن الغذائي

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الوكيل الإخباري - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤساء وممثلي الوفود البرلمانية، المشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي والذي يبحث في "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي".اضافة اعلان


ويترأس الصفدي الوفد البرلماني الأردني المشارك بأعمال المؤتمر، حيث من المفترض أن يقدم اليوم السبت مقترحات تدعو البرلمانات العربية لدعم الإستراتيجية الوطنية الأردنية للأمن الغذائي، وتبني مقترح إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وافقت على مقترحين تقدم بهما عضو الوفد البرلماني الأردني الدكتور غازي الذنيبات، ويتعلقان بأعباء الأمن الغذائي جراء اللجوء والكوارث كما حصل في كارثة الزلزال في سوريا، ما يتطلب العمل على توفير مخزون غذائي احتياطي للتصدي لمواجهة هكذا ظروف طارئة.

 




 

 


 

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