كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود

الوكيل الإخباري- أدانت كتل نيابية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي الذي كان متجهًا لكسر الحصار عن قطاع غزة، عبر إيصال المساعدات للسكان، اليوم الخميس.

وفي بيان صحفي، أدانت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية الاعتداء الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، الإنساني السلمي الذي كان هدفه كسر الحصار وتقديم مواد إغاثية ومساعدةً مباشرة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة.



وقال البيان إن ما جرى يعد عمليًا قرصنة بحرية واعتداءً على متضامنين عزل، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية التي لم تخلق لتُطبق على جهة دون أخرى، بل لتحمي الضحايا أينما كانوا.



وحيت الكتلة تحركات الدول التي اتخذت مواقف فعلية ورادعة ضد هذا العدوان، ومنها كولومبيا، التي بادرت لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واضحة، ودولًا أخرى كانت قد أعادت أو سحبت سفراءها أو اتخذت إجراءات دبلوماسية احتجاجية على هامش التصعيد التي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.



ووجهت التحية للشباب والناشطات والناشطين الدوليين الذين آثروا المخاطرة من أجل الإنسانية والكرامة، وشاركوا في أسطول الصمود العالمي والذين شكلت حركاتهم ووقفاتهم أمام المرافئ والمدن ووسائل التواصل عائقًا أمام محاولات التطبيع.



وأشادت الكتلة بمواقف الأردن وعلى رأسها موقف جلالة الملك عبد الله الثاني الناصر دوما للحق الفلسطيني ومواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومواقف الشعب الأردني في مواقعه كافة.



من جهتها، أدانت كتلة عزم النيابية في بيان صحفي، الاعتداء الذي ارتكبته قوات الاحتلال بحق أسطول كسر الحصار ومنعه من الوصول إلى قطاع غزة، واصفة إياه بأنه اعتداء وحشي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.



وأكدت، أن ما جرى ليس حادثة منفصلة، وإنما يعكس سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال تقوم على تكريس الحصار وتجويع المدنيين وضرب كل جهد إنساني يهدف لإيصال الغذاء والدواء للأطفال والنساء والشيوخ في غزة المحاصرة منذ سنوات طويلة.



وأشارت الكتلة إلى أن استهداف أسطول الإغاثة الذي يرفع أعلام عدة دول يمثل تعدياً مباشراً على سيادة هذه الدول، ويعكس حجم الغطرسة والاستهتار الذي يمارسه الاحتلال بحق المجتمع الدولي.