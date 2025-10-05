الصفدي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان

وثمن الصفدي جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيدًا بدورها الإنساني الكبير وأهمية استمرار دعم الفئات المتضررة من النزاعات والحروب.
وقال الصفدي إن ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة وحصار وتجويع يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ما يتطلب موقفا دوليا حازما لوقف الحرب.
بدوره تحدث رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن دور اللجنة في دعم الفئات المتضررة من النزاعات في المنطقة، مستعرضا مجالات عمل اللجنة في الأردن منذ عام 1967.
وأعرب فريديز عن التقدير الكبير لدور الأردن في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، والعمليات اللوجستية الإقليمية التي تنطلق من عمان كمركز حيوي للمساعدات.
-
أخبار متعلقة
-
"الطاقة النيابية" تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر
-
الخشمان في يوم المعلم: الحضارات لا تُبنى بالأسلحة بل بمن يزرعون النور في العقول
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"