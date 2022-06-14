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الثلاثاء، 14-06-2022 03:49 م

الفايز يلتقي أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في مكتبه اليوم الثلاثاء، بدار مجلس الأعيان، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عبدالوهاب زايد، والوفد المرافق له، وبحث معه أوجه التعاون المشتركة بين الجهات المعنية في القطاع الزراعي الأردني والجائزة، في مجالات تنمية وتطوير القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات في هذا القطاع، للوصول إلى أفضل الممارسات لتنميته.

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وأشار الفايز إلى الجهود التي يبذلها الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل تنمية القطاع الزراعي الأردني والحفاظ على الأمن الغذائي الأردني.


وبين الفايز أن الوطن العربي، كما باقي الدول الأخرى، يواجه تحدي الحفاظ على أمنه الغذائي؛ جراء تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وسيشعر المواطن العربي بتبعات هذه الأزمة قريبا، والتي بدأت تلقي بظلالها على الجميع، مستغربا عدم قيام أي جهة بعقد مؤتمر لبحث تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي العربي.


وثمن الفايز الدعم الذي تقدمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، داعيا إلى زيادة هذا الدعم من خلال المساعدة في إنشاء مصنع لصناعة التمور الأردنية للتمور في الأردن للارتقاء بهذا القطاع وتحسين الأصناف.


من جانبه، أشاد عبد الوهاب زايد بعلاقات التعاون القائمة مع الأردن في مجال الارتقاء بزراعة نخيل التمر، وإقامة المهرجانات الدورية المتعلقة بالتمور الأردنية بدعم من جائزة خليفة.

 




 

 


 

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