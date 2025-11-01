كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي

وتحدث باسم الكتلة والحزب النائب الدكتور أيمن البدادوة، مؤكدًا أهمية إنشاء كلية متخصصة بالصناعة والتكنولوجيا التطبيقية تُسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على دعم الصناعة الوطنية ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
كما دعا إلى إنشاء مستشفى حكومي حديث في المحافظات، يخفف الضغط عن المستشفيات المركزية في العاصمة، تعزيزًا لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات الصحية وجودتها بين أبناء الوطن كافة.
وفي السياق ذاته، شدد البدادوة على ضرورة إنصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وخاصة أصحاب الرواتب القديمة، من خلال تعديل رواتبهم وتقليص الفجوة الكبيرة بينهم وبين من تقاعد حديثًا، صونًا للعدالة والكرامة التي يستحقونها.
وأضاف البدادوة باسم الكتلة والحزب:"نؤكد لدولتكم على ما ورد في الكتاب الذي وجهته الكتلة إلى دولتكم عقب اجتماعنا الأخير، والذي تضمّن جملة من المطالب والملاحظات التي تعبّر عن هموم المواطنين وتطلعاتهم، ونأمل أن تجد طريقها إلى التنفيذ في أقرب وقت."
وفي ختام كلمته، أشار إلى ما جاء في خطاب العرش السامي الذي وجّه بوصلته نحو تعزيز دولة الإنتاج والعدالة، مؤكدًا باسم الكتلة والحزب أهمية الاهتمام الجاد بملف النقل، وأن لجنة النقل النيابية يجب أن تكون شريكًا أساسيًا في وضع الحلول وتحديد الأولويات ضمن رؤية وطنية شاملة.
