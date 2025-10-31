وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد

الوكيل الإخباري- شارك وفد الأردن في أعمال جلسة البرلمان العربي الافتتاحية والأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع والتي جاءت برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث شارك أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أعضاء البرلمان العربي وهم العين إحسان بركات، النائب علي الخلايلة، النائب مجحم الصقور، والنائب عطالله الحنيطي.

وأكدت الجلسة، على أن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.