الجمعة 2025-10-31 01:29 ص
 

وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد

ل
جانب من المشاركة
 
الجمعة، 31-10-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري- شارك وفد الأردن في أعمال جلسة البرلمان العربي الافتتاحية والأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع والتي جاءت برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث شارك أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أعضاء البرلمان العربي وهم العين إحسان بركات، النائب علي الخلايلة، النائب مجحم الصقور، والنائب عطالله الحنيطي.

اضافة اعلان


وأكدت الجلسة، على أن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.


كما دعت دول العالم وكافة المؤسسات الدولية المعنية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في جمهورية مصر العربية خلال شهر تشرين الثاني المقبل، والمساهمة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال فضلًا عن ضرورة الاستمرار في محاسبة كيان الاحتلال عما ارتكبه من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، أمام المحاكم الدولية المختصة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة أخطاء شائعة في وجبة الفطور "تدمّر" صحة الأمعاء

ل

فلسطين طلب أمريكي عاجل من حماس عليها تنفيذه خلال 24 ساعة

ل

طب وصحة علاج جذري لمضاعفات السكري

ل

شؤون برلمانية وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد

ا

أخبار محلية أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان بيت الشعر العربي فرع المفرق

ل

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

ا

خاص بالوكيل تطورات قضية طعن شخص لطليقته في إربد

ل

عربي ودولي كشف تفاصيل مثيرة حول الدعوة الذهبية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير



 
 





الأكثر مشاهدة