الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 01:54 م

النواب يقر قواعد التحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمر

7202220164314537046056


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب المادة (44) من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

اضافة اعلان

 

وتعنى المادة التي صوّت عليها النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في تنظيم تسوية نزاعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد للقواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية: 

 

1- قانون التحكيم الأردني

2-قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)

3- قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية

 

وكان النواب رفضوا مقترحا باعتماد قانون التحكيم الأردني دون سواه للتحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمرين حفاظا على سيادة القانون.

 

وتاليا المادة (44) في مشروع القانون:

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b24828af-0e96-420f-a9ea-8f0fba880759

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تضامنه ودعمه للعراق الشقيق

1661863603744

خدمات الأعيان تبحث تعزيز دور البحث العلمي في الاقتصاد والإنتاج

Flags

الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في الأعيان تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

0L5A6467

النواب يقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية

الفايز يدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة استثماراته في الأردن

6167e9da90d61

"البرلمانية مع دول آسيا" تهنئ بالعيد الوطني لماليزيا

أخبار متعلقة
82022162210540290456

النواب يوافق على مادة تسرّع إنجاز معاملات المستثمرين

7202220164314537046056

النواب يوافق على منح المستثمر وعائلته بطاقة تعريف مستثمر

820227132253388255264

حوارية نيابية حول مشروع قانون البيئة الاستثمارية

WhatsApp Image 2022-08-01 at 1.49.37 PM

نائب يستقل سكوتر للوصول إلى مجلس النواب - صور

0L5A0411

النواب يقر معدل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان

0L5A0245

الدغمي يشطب عبارة "خائن الأمانة باسم عوض الله"