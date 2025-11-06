مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة

وقال المعشر، إن اللجنة بادرت للاجتماع مع الخبراء في المجال الاقتصادي لتبادل الآراء ووجهات النظر في المؤشرات والسياسات الاقتصادية العامة.
من جانبهم، ثمن الخبراء الدكتور عدلي قندح والدكتور واصل المشاقبة والدكتور رعد التل وسلامة الدرعاوي، مبادرة اللجنة للاجتماع والاشتباك الإيجابي لتبادل الآراء والخبرات في السياسات الاقتصادية العامة.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول
-
موازنة 2026 بين خطاب الأرقام وواقع المواطن
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين