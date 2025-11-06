مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، في اجتماعها مع الخبراء في المجال الاقتصادي اليوم الخميس، السياسات العامة والمؤشرات الاقتصادية.

وقال المعشر، إن اللجنة بادرت للاجتماع مع الخبراء في المجال الاقتصادي لتبادل الآراء ووجهات النظر في المؤشرات والسياسات الاقتصادية العامة.