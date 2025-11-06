الخميس 2025-11-06 07:25 م
 

مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة

ا
جانب من الاجتماع
 
الخميس، 06-11-2025 05:20 م

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، في اجتماعها مع الخبراء في المجال الاقتصادي اليوم الخميس، السياسات العامة والمؤشرات الاقتصادية.

وقال المعشر، إن اللجنة بادرت للاجتماع مع الخبراء في المجال الاقتصادي لتبادل الآراء ووجهات النظر في المؤشرات والسياسات الاقتصادية العامة.


من جانبهم، ثمن الخبراء الدكتور عدلي قندح والدكتور واصل المشاقبة والدكتور رعد التل وسلامة الدرعاوي، مبادرة اللجنة للاجتماع والاشتباك الإيجابي لتبادل الآراء والخبرات في السياسات الاقتصادية العامة.

 
 
