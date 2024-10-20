تشكيل كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية - متحالفون" النيابية

11:22 م

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الوكيل الإخباري- أعلن اليوم عن تشكيل كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية - متحالفون" في مجلس النواب، والتي تضم سته احزاب وعددًا من النواب المستقلين، ليصل عدد أعضائها إلى ما يقارب 20 نائباً اضافة اعلان





وأكدت الكتلة في بيانها الأول أن الهدف الرئيسي من تشكيلها هو تعزيز التنسيق بين القوى الوسطية والمستقلة تحت قبة البرلمان، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويساهم في دعم التشريعات التي تعزز الإصلاح السياسي والاقتصادي.



وأشار الساده النواب القائمون على هذه الكتلة إلى أن الجهود مستمرة لاستقطاب عدد إضافي من الأحزاب والنخب السياسية البرلمانية للانضمام إليها، في إطار سعيها إلى توسيع قاعدة الدعم البرلماني وتشكيل تحالفات قوية تحقق أهدافها.



كما عبّرت الكتلة عن تطلعها إلى أداء فاعل في الدورة البرلمانية المقبلة، عبر تقديم مبادرات نوعية، ومتابعة القضايا الوطنية ذات الأولوية، والعمل على تحقيق التوازن بين التوجهات السياسية المختلفة.



و يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ مستمرة لإعادة هيكلة العمل النيابي في الأردن بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور البرلمان في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.