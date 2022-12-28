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الأربعاء، 28-12-2022 01:11 م

حزب الاتحاد يعقد لقاء مع أعضاء لجنة الحسم التي تضم متقاعدين عسكرين من جهاز الأمن العام

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الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد لقاء حوارياً مع أعضاء لجنة الحسم و التي تضم عدداً من المتقاعدين العسكرين من جهاز الأمن العام مساء الثلاثاء الموافق السابع و العشرين من كانون اول في محافظة اربد، و تحدث الدكتور محمد الرواشدة رئيس لجنة الاعداد للمؤتمر العام أمام الحضور عن رؤية و اهداف الحزب و برامجة و خاصة البرنامج الاقتصادي الذي يتبناه الحزب بشكل أساسي لما فيه من أهمية بمعالجة الاختلال الحاصل بالوضع الاقتصادي و تقديم حلول تنعكس باسرع وقت على معيشة المواطن اليومية، كما جرى نقاش موسع مع الحضور و حوار عميق شمل مختلف الجوانب الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، و أكد الحضور الذين اجتمعوا في دارة السيد فايز بني عواد منسق محافظة اربد، على أهمية العمل الحزبي و ضرورة تأطير الجهود من خلال منظومة سياسية حزبية تحمل صوتهم و مشاركتهم جميعا بوضع حلول تعالج مشاكل الوطن و النهوض به الى الأفضل مما ينعكس عليهم و على الأجيال القادمة ايجاباً في جميع المجالات.

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