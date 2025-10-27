الإثنين 2025-10-27 10:17 م
 

"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان

الإثنين، 27-10-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، عددا من العاملين في قطاع الحليب ومصانع الألبان.

وقال الزعبي إن اللقاء جاء لمناقشة أثر نقل ملف حليب البودرة من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة، ومن أجل الخروج بتوصيات تعنى بالملف والقطاع.


واستمعت اللجنة للعاملين في قطاع الحليب وممثلي شركات الألبان ومشتقاتها فيما يتعلق بملف حليب البودرة، حيث أن الملف كان يدار من قبل وزارة الزراعة بشكل طبيعي.


وأوصت اللجنة بعقد اجتماع مع وزيري الصناعة والتجارة والزراعة لاستكمال النقاش في قطاع الحليب والألبان، لافتا إلى إمكانية إعادة النظر بقرار نقل الملف.

 

 
 
