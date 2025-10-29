الأربعاء 2025-10-29 08:26 م
 

القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

الأربعاء، 29-10-2025 07:05 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة.

وأكد القاضي حرص المجلس على التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب وفق المصلحة الوطنية والأطر الدستورية.


وأشار إلى أهمية المضي قدما في تنفيذ ومتابعة مسارات التحديث الشاملة على النحو الذي وجه له جلالة الملك في خطاب العرش السامي، مشددا على أن الخطاب يشكل خارطة طريق يسير على نهجها المجلس في المرحلة المقبلة.


من جهته، قال المعايطة إن الهيئة حريصة على استمرار التعاون مع كافة مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب، وتطوير هذا التعاون مع المجلس بما يخدم العمل الديموقراطي الوطني، واستمرارا في تطبيق الرؤية الملكية في التطوير السياسي.


وحضر اللقاء أعضاء المكتب الدائم، النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، ومساعدا الرئيس هالة الجراح وميسون القوابعة.

 
 
