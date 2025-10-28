القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب

حديث القاضي جاء لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء أول اجتماع للمكتب الدائم، موجهاً باسم المكتب وجميع أعضاء مجلس النواب، تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب وإلقائه خطبة العرش السامي.
وقرر المكتب الدائم تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي بناءً على تنسيبات الكتل النيابية، تمهيداً لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك، كما بحث المجلس أولوياته في المرحلة المقبلة، بهدف تقديم عمل برلماني يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين.
وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية، والنائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، ومساعدي رئيس المجلس هالة الجراح وميسون القوابعة.
كما التقى رئيس مجلس النواب برؤساء وممثلي الكتل النيابية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الكتلوي البرامجي.
