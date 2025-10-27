"تربوية الأعيان" تلتقي أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري- التقت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، للاطلاع على دور المجلس الأعلى في دعم وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في المملكة.

وأكد العين عويس، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير بيئة البحث العلمي في الأردن، مشيرا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والبحثية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية المملكة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.



وذكر بأن دعم البحث العلمي يُعد ركيزة أساسية في التقدم بالمجتمعات من ناحية صناعية وتكنولوجية، داعيا إلى دعم الأبحاث في مجالات الابتكار والتطوير التقني، وتمكين الباحثين من تحويل نتائج أبحاثهم إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.



بدوره، استعرض الدكتور الرفاعي دور المجلس الأعلى كمظلة للعلوم والتكنولوجيا، وأنشطته وبرامجه وفعالياته في مجالات، المياه والطاقة والغذاء والبيئة، والتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى مشروع الأولويات الوطنية للبحث العلمي للعشر سنوات المقبلة الذي يقوم عليها المجلس، والعمل على إعداد استراتيجية جديدة لصندوق دعم البحث العلمي والابتكار.



وتطرق إلى أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى دعم الباحثين وتمويل المشاريع الريادية المبتكرة، من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الذي أصبح تابعا للمجلس، إضافة إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية البحثية والقدرات البشرية، وتحديث الإدارة والتشريعات.



وبيّن الدكتور الرفاعي أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث داخل المملكة وخارجها، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية، خصوصا في مجالات المياه والطاقة والغذاء والتكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى انسجام أهداف استراتيجية المجلس وأهداف صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.