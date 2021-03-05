رسالة حول اقامة صلاة التراويح بالاردن في شهر رمضان القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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وجه النائب ينال فريحات عبر صفحته على الفيسبوك رسالة مبكرة لصناع القرار حول صلاة التراويح في شهر رمضان القادم.وقال فريحات في رسالته الجمعة، إن صلاة التراويح موسم سنوي لتوبة العاصين ولتقوية إيمان المقصرين ولتعزيز خشوع المؤمنين، مضيفا: "تقبلنا إلغاءها من المساجد في رمضان العام الماضي على مضض، لكن لن نقبل إلغاءها هذا العام".وتابع فريحات: "لا نستهين بالمرض، ومطلوب تشديد إجراءات السلامة العامة، لكن الفكرة هي بعدم إستسهال قرار إغلاق المساجد"، مؤكدا أن "حاجتنا إلى صلاة التراويح ضرورة حياتية كالطعام والشراب وليست مسألة ثانوية".