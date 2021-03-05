الجمعة 05-03-2021
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رسالة حول اقامة صلاة التراويح بالاردن في شهر رمضان القادم

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الجمعة، 05-03-2021 08:39 م

رسالة حول اقامة صلاة التراويح بالاردن في شهر رمضان القادم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه النائب ينال فريحات عبر صفحته على الفيسبوك رسالة مبكرة لصناع القرار حول صلاة التراويح في شهر رمضان القادم.
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وقال فريحات في رسالته الجمعة، إن صلاة التراويح موسم سنوي لتوبة العاصين ولتقوية إيمان المقصرين ولتعزيز خشوع المؤمنين، مضيفا: "تقبلنا إلغاءها من المساجد في رمضان العام الماضي على مضض، لكن لن نقبل إلغاءها هذا العام".

وتابع فريحات: "لا نستهين بالمرض، ومطلوب تشديد إجراءات السلامة العامة، لكن الفكرة هي بعدم إستسهال قرار إغلاق المساجد"، مؤكدا أن "حاجتنا إلى صلاة التراويح ضرورة حياتية كالطعام والشراب وليست مسألة ثانوية".

 




 

 


 

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