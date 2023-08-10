زيارة حزب الاتحاد الوطني الأردني إلى جامعة الطفيلة التقنية تلقى ترحيباً واسعاً

الوكيل الإخباري -

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قام وفد من حزب الاتحاد الوطني الأردني بزيارة مثمرة إلى جامعة الطفيلة التقنية، حيث ألقى آمين عام الحزب كلمة تحدث بها عن البرامج والأهداف التي يسعى الحزب إلى تحقيقها. تفاعل الطلاب والحضور بشكل إيجابي مع الحديث، حيث استمعوا بانتباه لما عرضه الآمين العام.وتناول آمين عام الحزب الدكتور رامي شاهين خلال كلمته أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات الشبابية، مشدداً على ضرورة توفير الفرص والبيئة المناسبة لتمكين الشباب وتوجيههم نحو تحقيق طموحاتهم. وأثنى على جهود الجامعة في تحقيق هذه الأهداف من خلال برامجها التعليمية المتميزة.تفاعل الطلاب والحضور مع محاور الكلمة بإيجابية وتأييد، حيث أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع حزب الاتحاد الوطني الأردني من خلال تنظيم مزيد من اللقاءات والفعاليات المشتركة. وجرى طلب العديد من الحاضرين تكرار مثل هذه اللقاءات للاستفادة من تجارب وآراء أعضاء الحزب.تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية التي يقوم بها حزب الاتحاد الوطني الأردني مع مختلف الجهات والمؤسسات لتعزيز التفاهم والتعاون في سبيل تحقيق أهدافه وبرامجه.#حزب الاتحاد الوطني الاردني#الأردن