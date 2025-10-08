الأربعاء 2025-10-08 09:19 م
 

"عزم النيابية" تهنئ العالم الأردني عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل للكيمياء 2025

الأربعاء، 08-10-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري- تتقدم كتلة حزب عزم النيابية بخالص التهاني والتبريكات إلى العالم الأردني البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه المستحق بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، في إنجاز وطني كبير يُضاف إلى سجل الأردن الحافل بالتميز العلمي والإنساني.اضافة اعلان


وأعربت الكتلة عن اعتزازها وفخرها بهذا الفوز الذي يرفع اسم الأردن عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الأردنيين وقدرتهم على الإبداع والمساهمة في خدمة البشرية.

كما عبّرت الكتلة عن تقديرها العميق لكلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، التي جسدت دعم جلالته الدائم لأبناء الوطن المبدعين واعتزازه بإنجازاتهم التي تعزز صورة الأردن المشرقة في العالم.

وأكد رئيس الكتلة، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، أن فوز البروفيسور ياغي يجسد رؤية جلالة الملك في دعم العلم والعلماء، ويبرهن أن الأردني أينما وُجد قادر على التميز والعطاء.
 
 
