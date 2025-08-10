"فلسطين النيابية" و"الصحفيين" تبحثان تعزيز التعاون لدعم القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب سليمان السعود، اليوم الأحد، اجتماعا مع لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في نقابة الصحفيين الأردنيين، جرى خلاله بحث آليات تعزيز الجهود المشتركة لدعم القضية الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السعود، خلال اللقاء، أهمية توحيد وتكامل الجهود الشعبية والرسمية والإعلامية في نصرة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأشار إلى أن الأردن يواصل جهوده السياسية والدبلوماسية دفاعا عن القضية الفلسطينية، من خلال تحرك مؤسسات الدولة، إلى جانب الدور الفاعل للأحزاب والنقابات في دعم صمود الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.



ووصف الدعوات التي تطلقها بعض الجهات للتحريض على الاعتصام أمام البعثات والسفارات الأردنية في الخارج بأنها "عمل جبان وإجرامي".



ودانت اللجنة خطة "الكابينت" الإسرائيلي التي تستهدف احتلال غزة، والسيطرة العسكرية عليها، وتجريد الفلسطينيين من حقوقهم، معتبرة أن استخدام السلاح والتجويع بهدف التهجير جريمة مرفوضة.



من جهتهم، شدد النواب مصطفى العماوي، وحسين العموش، وأيمن أبو الرب، على التزامهم بمواصلة العمل البرلماني الداعم للقضية الفلسطينية، داعين إلى التصدي لحملات التشويش التي تستهدف الأردن بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين عامة، وجهوده الإغاثية في قطاع غزة.



ودعوا إلى التنسيق لعقد مؤتمر مشترك مع "الصحفيين" لتسليط الضوء على الدور المحوري للإعلام الأردني في دعم القضية الفلسطينية، وإبراز الجهود المبذولة عبر المستشفيات الميدانية وقوافل المساعدات الجوية والبرية إلى غزة.



من جانبه، أكد رئيس لجنة فلسطين في النقابة الدكتور عودة الجعافرة، أن النقابة ماضية في أداء دورها الوطني والمهني دفاعا عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإعلام الحر والمهني يعد سلاحا فاعلا لفضح ممارسات الاحتلال وحشد الرأي العام العربي والدولي نصرة للحقوق الفلسطينية.



وأضاف أن اللجنة ستواصل تنفيذ برامج وفعاليات إعلامية وتوعوية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتعزيز الوعي المجتمعي وتحصين الأجيال القادمة من محاولات التطبيع والتزييف الإعلامي.



من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة في النقابة، أن الإعلام الأردني كان وسيبقى خط الدفاع الأول في كشف الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية.