لجنة الطاقة في الأعيان تطلع على واقع عمل "صندوق الطاقة"

وقال العين الحياري، إن اللقاء جاء للاطلاع على واقع عمل الصندوق ومشاريعه، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب مساهمته في الإشراف وتنظيم المسؤولية المجتمعية لشركات الطاقة في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، استعرض حمزة مشاريع الصندوق وبرامجه، الرامية إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
وبيّن استراتيجية الصندوق جاءت لتحقيق الأثر الاقتصادي وتخفيض الكلف في الطاقة وزيادة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وإنجاز المشاريع التي تُسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق الأثر البيئي.
وأضاف حمزة أن الصندوق يستهدف في برامجه بناء القدرات والتدريب، والقطاعات الصناعية والزراعة والسياحية، وقطاع المباني الحكومية والخاصة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المنزلي.
وتطرق إلى مساهمة الصندوق في تنظيم المسؤولية المجتمعية وأثرها على المجتمعات المحلية في المحافظات، وخصوصًا في محافظة الطفيلة، مؤكدًا أن الصندوق يعكف حاليا على إعداد أسس وإطار ينظم المسؤولية المجتمعية لشركات قطاع الطاقة بالتعاون مع الشركاء من شركات الطاقة والجهات المعنية من المجتمعات المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الهولندية لدى المملكة
-
"تربوية الأعيان" تبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة في عمل المجلس
-
البدادوة يطالب بمحاسبة التجاوزات في تعيينات البادية ويستنكر تجاهل مخزون الأطباء
-
"إدارية النواب" تناقش التعيين من مخزون "الخدمة والإدارة العامة" الأحد
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة
-
"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"
-
"عزم النيابية" تهنئ العالم الأردني عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل للكيمياء 2025