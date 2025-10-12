الأحد 2025-10-12 07:18 م
 

لجنة الطاقة في الأعيان تطلع على واقع عمل "صندوق الطاقة"

الأحد، 12-10-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الأحد، المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة.

وقال العين الحياري، إن اللقاء جاء للاطلاع على واقع عمل الصندوق ومشاريعه، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب مساهمته في الإشراف وتنظيم المسؤولية المجتمعية لشركات الطاقة في مختلف مناطق المملكة.


من جانبه، استعرض حمزة مشاريع الصندوق وبرامجه، الرامية إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.


وبيّن استراتيجية الصندوق جاءت لتحقيق الأثر الاقتصادي وتخفيض الكلف في الطاقة وزيادة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وإنجاز المشاريع التي تُسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق الأثر البيئي.


وأضاف حمزة أن الصندوق يستهدف في برامجه بناء القدرات والتدريب، والقطاعات الصناعية والزراعة والسياحية، وقطاع المباني الحكومية والخاصة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المنزلي.


وتطرق إلى مساهمة الصندوق في تنظيم المسؤولية المجتمعية وأثرها على المجتمعات المحلية في المحافظات، وخصوصًا في محافظة الطفيلة، مؤكدًا أن الصندوق يعكف حاليا على إعداد أسس وإطار ينظم المسؤولية المجتمعية لشركات قطاع الطاقة بالتعاون مع الشركاء من شركات الطاقة والجهات المعنية من المجتمعات المحلية.

 
 
