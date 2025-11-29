"مالية النواب " تناقش موازنات "الأوراق المالية" والبورصة ومركز الإيداع والمناطق الحرة

وأكد السليحات، أهمية الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية، مشيرا إلى ضرورة اطلاع اللجنة على مدى الالتزام بالأطر التشريعية الناظمة للعمل، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية، و تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والصكوك، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
وطلب السليحات، تزويد اللجنة بتقارير حول إنجازات الهيئة خلال عام 2025، وخطتها التنفيذية لعام 2026، ومستوى الإفصاح والرقابة في السوق المالي، ودور الهيئة في تداول سندات الخزينة، إضافة إلى تقييم رضا المستثمرين وحماية حقوقهم، وتوضيح وضع الشركات الموقوفة عن التداول.
وبخصوص موازنة الهيئة، أوضح السليحات أن إجمالي الموازنة بلغ نحو 5 ملايين دينار، بزيادة بلغت 1.7 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية، مؤكدا أهمية قياس أثر هذه الزيادة على تطوير قدرات الهيئة وتحسين جودة العمل الرقابي.
-
أخبار متعلقة
-
العين العياصرة يشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة
-
الجراح تهنّئ الدكتورة حنان ملكاوي لفوزها بجائزة أفضل عالم عربي في التكنولوجيا الحيوية
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة ديوان المحاسبة لعام 2026
-
"الميثاق النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد الانتهاء من مناقشات موازنة 2026
-
نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين
-
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها
-
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاتصال الحكومي والدوائر التابعة لها لعام 2026