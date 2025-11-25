رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد إقرار موازنة 2026

وقال السليحات خلال أولى اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أرسلت المشروع في وقت مبكر مما دفعها للبدء في مناقشتها مبكرا بدلا من تأخيرها حتى بداية العام المقبل.
وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.
