الثلاثاء 2025-11-25 07:25 م
 

رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد إقرار موازنة 2026

ا
جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 25-11-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري- توقع رئيس اللجنة المالية النيابية النائب نمر السليحات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 قبل نهاية العام الحالي.

وقال السليحات خلال أولى اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أرسلت المشروع في وقت مبكر مما دفعها للبدء في مناقشتها مبكرا بدلا من تأخيرها حتى بداية العام المقبل.

وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار السليحات إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة مع الوزارات والدوائر الرسمية من أجل مناقشة الموازنات الخاصة بها، وستعقد في ختام المناقشات اجتماعا للإعلان عن توصيات اللجنة.

 
 
