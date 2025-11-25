رئيس "النواب" يلتقي السفيرة الهولندية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، السفيرة الهولندية ستيلا كلوث، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة البرلمانية منها.

