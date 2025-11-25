رئيس "النواب" يلتقي السفيرة الهولندية

واستعرض القاضي جملة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي شرع بها الأردن، بتوجيهات ملكية سامية، والتي تهدف إلى الوصول إلى تنمية شاملة مستدامة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار، وتعزيز حضور المرأة والشباب.
