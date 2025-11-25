الثلاثاء 2025-11-25 07:26 م
 

رئيس "النواب" يلتقي السفيرة الهولندية

الثلاثاء، 25-11-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، السفيرة الهولندية ستيلا كلوث، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة البرلمانية منها.

واستعرض القاضي جملة مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي شرع بها الأردن، بتوجيهات ملكية سامية، والتي تهدف إلى الوصول إلى تنمية شاملة مستدامة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار، وتعزيز حضور المرأة والشباب.

 
 
