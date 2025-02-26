"مشتركة الأعيان" تعيد للنواب "معدل" الحد من المخاطر الزراعية

الوكيل الإخباري- أعادت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، المكونة من اللجنة القانونية خلال اجتماع برئاسة العين أحمد طبيشات، وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه الدكتور عاكف الزعبي، معدل قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، إلى مجلس النواب.

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وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنتين وعدد من الأعيان، أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير صندوق الحد من المخاطر الزراعية خالد الطلافحة.



وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون "الحد من المخاطر الزراعية"، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.