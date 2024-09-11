هؤلاء نواب محافظة البلقاء في مجلس النواب العشرين - أسماء وأرقام

الوكيل الإخباري- أعلنت اليوم الأربعاء، عن "نتائج أولية" للدائرة المحلية في محافظة البلقاء ضمن الانتخابات النيابية 2024.

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وفاز في مقاعد التنافس في الدائرة المحلية؛ كلا من أحمد عبدالعزيز السراحنة من قائمة (العهد) بعدد أصوات بلغ 8475، وسليمان حماد الخرابشة من قائمة (العدالة) بـ8611 صوتا.



وفاز أيضا طلال محمد النسور من قائمة (البركة) بعدد أصوات بلغ 7677، وعارف منور السعايدة من قائمة (الوفاء) بعدد أصوات بلغ 8530، وخليفة سليمان الديات من قائمة (الخير) بـ 5135 صوتا، وحكم منصور المعادات من قائمة (أبناء البلقاء) بـ 6382 صوتا.