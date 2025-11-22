الأحد 2025-11-23 11:25 ص
 

11 مشروع قانون على طاولة النواب الاثنين المقبل

11 مشروع قانون على طاولة النواب الاثنين المقبل وحسم رئاسة اللجان
11 مشروع قانون على طاولة النواب الاثنين المقبل وحسم رئاسة اللجان
 
السبت، 22-11-2025 04:53 م
الوكيل الإخباري- يحمل جدول أعمال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الـ20 (11) قانونًا لمناقشتها، عند الحادية عشرة من يوم الاثنين 24 تشرين الثاني 2025، في الوقت المقرر فيه انتخاب رئيسٍ للجنة المالية النيابية.اضافة اعلان


ومن أبرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول النواب، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، ومشروع قانون الغاز لسنة 2025.

كما تضمن الجدول مشاريع أخرى، كمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عرّبة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقها لشركة وادي عرّبة للمعادن لسنة 2025.

إضافة إلى مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا لسنة 2024.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إبراهيم الصرايرة، أن رئيس اللجنة المالية سيتم انتخابه الاثنين، مشيرًا إلى أن نائبين يترشحان لمنصب رئاسة اللجنة المالية، هما نمر سليحات وسليمان الخرابشة.

وأوضح في تصريح سابق أنه لا يوجد تأخير في اختيار رؤساء اللجان، وبالتحديد رئيس اللجنة المالية.

وبيّن أن اللجان النيابية ستختار رؤساءها ومقرريها الاثنين، وذلك ضمن المدة المسموح بها في النظام الداخلي، مؤكدًا عدم وجود أي تأخير في اختيارهم.
 
 
