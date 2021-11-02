أسباب تميّز أجهزة تلفاز سامسونج العصرية من منظور خبراء عالميين

الوكيل الاخباري - تواصلت غرفة الأخبار من سامسونج مع مجموعة من المؤثرين والرواد في مختلف الصناعات الإبداعية، بهدف معرفة المزيد حول كيفية استمتاع المستخدمين في جميع أنحاء العالم بأجهزة تلفاز سامسونج العصرية.

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لوت مايستر، مصممة الديكور الداخلي الأمريكي







"قد يبدو جهاز تلفاز"ذا سيريف" قديماً وعصرياً في نفس الوقت، ولا يشغل مساحة مرئية كبيرة مقارنة بطريقة وضع التلفاز الموجود على طاولة وحدة التحكم (الكونسول)".



سؤال: تم تطوير أجهزة التلفازالعصرية من سامسونج لتكون قادرة على التناسب مع أي مساحة داخلية ومع المعالم الجمالية الأخرى.

فما رأيك في تصميم جهاز تلفاز"ذا سيريف"؟ وما الذي يعجبك أكثر حول هذا الجهاز؟



جواب: إن الخطوط الأنيقة والأجواء الرائعة التي يوفرها هذا الجهاز تجعل منه عنصراً زخرفياً في حد ذاته. وعلاوة على ذلك، لا تسمح الأسقف المائلة لغرفة نومنا بتعليق شاشة مسطحة على الحائط، ومع ذلك أردنا أن نكون قادرين على مشاهدة التلفازونحن في السرير. وكان هذا الجهاز الحل الأمثل.

ومع أنه يبدو قديماً وحديثاًفي نفس الوقت، ولا يشغل مساحة بصرية كبيرة بالطريقة التي يوضع فيها جهاز التلفاز الموجود على الكونسول،تعتبر الأسلاك المخفية فكرة عبقرية تظهر الخصائص التي أمتاز بها كمصممة ديكور وفنانة.



سؤال: ماذا عن جهاز تلفاز"ذا فريم"؟ ما الذي يعجبك أكثر حول هذا هذا الجهاز؟

جواب: توجد لدينا 3 منازل في جميع أنحاء ولاية نيويورك، ويمتاز كل واحد منها بخصائص جمالية مختلفة تماماً.

ووضعنا جهاز التلفاز"ذا فريم" في كل منها، ويبدو رائعاً في كل موقع اخترناه. إنني أحبهذا الجهاز لأنه يبدو وكأنها قطعة فنية أخرى تكشف عن نفسها بصمت. ويتيح لك اختيار السمات المتاحة بما يتناسب مع كل نمط من أنماط المنزل.



جين وونغ سون، مصمم أثاث كوري لديه شغف بتناغم الديكور الداخلي







"تم تحسين إطار الجهاز"ذا فريم" لتتناسب المفاصل تماماً عند إيقاف تشغيل الإطار،ويبدو مثل قطعة من لغز تم تثبيتها في مكانها".



سؤال: بصفتك مصمم أثاث محترف، هل توجد لديك أي معايير خاصة تأخذها في الاعتبار عند اختيار جهاز التلفاز؟



جواب: لن أختار منتجاًأبداًلا يتوافق مع المساحة التي سيتم وضعه فيها، ولهذا السبب أستخدم حالياًجهاز تلفاز"ذا فريم"، حيث أحب طريقة استخدامه كإطار فني حقيقي عند إيقاف الشاشة.



وعلاوة على ذلك، يمكن بسهولة تغيير لون إطار هذا الجهاز ليتناسب مع التصميم الداخلي المتغير في أي وقت تريده، وهو أمر لا يمكن فعله مع معظم الأجهزة الإلكترونية.

ليس هذا فحسب، بل تم تصميم مفاصل الإطار بزاوية 45 درجة، وباعتباري مصمم أثاث، فإن هذا الجانب يذهلني لأنه متطور بشكل مذهل.

وتم تحسين الإطار بطريقة تتناسب فيها المفاصل بشكل مثالي عند إيقاف تشغيل الإطار،تماماً وكأنه قطع من لغز تم تثبيتها في مكانها الصحيح.



سؤال: في هذه الأيام، يتزايد الطلب على أجهزة التلفاز ذات الصلة بنمط الحياة والقادرة على الاندماج بسلاسة في مساحة المستخدم.





هل يمكنك أن تقدم لنا أفكارك في هذا الخصوص؟



جواب: كان جهاز التلفازفي الماضي يلعب دور جمع أفراد الأسرة معاً في مساحة واحدة مع توفير الترفيه أيضاً، لكن الأمر اختلف في الوقت الراهن، وأصبح دورهيتعلق بتوفير تجارب ترفيهية متعددة الأوجه، فضلاً عن أنه بات ينتمي إلى قطع الأثاث المميزة.



أما بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في مساحات صغيرة، يعتبر "ذا سيريف" الخيار الأمثل، على عكس أجهزة التلفاز الضخمة التي يتم تثبيتها على الحائط، ويستغل المساحة التي يشغلها كأحد عناصر الديكور الداخلي المتطورة وكقطعة أثاث.

* المؤثرون الواردون في هذا المقال هم من شركاء سامسونج الذين تدفع لهم نظير خدماتهم لها.