الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

تجارة الأردن: الطلب على الدينار ارتفع نتيجة انتعاش القطاع السياحي

بدء وصول ضيوف الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد

الأمانة: ساعات عمل الباص السريع يومي الأربعاء والخميس كالمعتاد

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية

299.4 مليون دينار إنفاق الأردنيين على السفر خلال الربع الأول من 2023

العثور على جثة الطفل الذي فقد بسيول الزرقاء - صور

في أي سيارة سيُزف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ؟ - صور

مسيرة بحرية الأكبر في خليج العقبة اليوم.. بمناسبة زفاف ولي العهد

194.8 مليون دينار حوالات الأردنيين في الخارج خلال نيسان الماضي

التعامل مع 1226 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 30-05-2023 01:18 م

أسطول من سيارات انفينيتي يجول في شوارع عمّان احتفالاً بالزفاف الملكي المنتظر

اسطول من سيارات انفينيتي احتفالا بالزفاف الملكي 2


الوكيل الإخباري - كجزء من تكريم رائع لحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، رصد بعض المواطنين أسطولاً مذهلاً من سيارات العلامة التجارية إنفينيتي احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة قبل يومين من إقامة الزفاف الملكي.

ووفقاً لشهود عيان، فإن أسطولاً من سيارات إنفينيتي الفخمة والتي يبدو أنها اختيرت خصيصًا لهذا الحدث، قامت بالمرور عبر شوارع عمان في منظر بدى مفعماً بالأناقة والفخامة وعزّز من الحماس والاحتفال بالزفاف الملكي، حيث استحوذ الأسطول على انتباه وإعجاب المشاهدين.

يذكر أن حفل الزفاف الملكي من المقرر إقامته يوم الخميس وسيحظى بتغطية ضخمة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي ستكون حاضرة لتغطية الحفل ضمن إجراءات عالية المستوى تناسب التجهيزات الضخمة.

اضافة اعلان








 




 

 


 

إقرأ ايضا
Samsung's House of Entertainment 2023 TVs

سامسونج تطرح مفهوم "منزل الترفيه الذكي" مع مجموعتها المذهلة من أجهزة التلفاز الذكية

WhatsApp Image 2023-05-28 at 2.30.13 PM

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تكرّم طلبتها الذين يجمعون بين الدراسة والعمل

PHOTO-2023-04-18-18-10-10

كابيتال بنك يتعاقد مع فندق فيرمونت عمان لتزويد كبار عملاء البنك بمزايا حصرية

Jo Academy Logo

"جو أكاديمي" تكسر فوبيا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

WhatsApp Image 2023-05-29 at 9.22.57 AM

سامسونج إلكترونيكس تستعد لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة في نموذج بيت سامسونج الذكي الذي تقيمه في دبي

WhatsApp Image 2023-05-28 at 2.30.13 PM

بنك الإسكان يشارك في مبادرة البنك المركزي الأردني لتوعية وتثقيف طلبة الجامعات مالياً

أخبار متعلقة
AMMRZ_Lobby_2075

فندق الريتز – كارلتون عمّان يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملياته ونجاحاتها

WhatsApp Image 2023-05-24 at 2.39.53 PM

تحت شعار "زين تَفرَح بالحُسَيْن" زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم بمناسبة زفاف ولي العهد

231389

نشمي ترفل تنتج "جينا نبارك" بصوت ماجد زريقات احتفالاً بزفاف ولي العهد