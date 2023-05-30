أسطول من سيارات انفينيتي يجول في شوارع عمّان احتفالاً بالزفاف الملكي المنتظر

الوكيل الإخباري - كجزء من تكريم رائع لحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، رصد بعض المواطنين أسطولاً مذهلاً من سيارات العلامة التجارية إنفينيتي احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة قبل يومين من إقامة الزفاف الملكي.



ووفقاً لشهود عيان، فإن أسطولاً من سيارات إنفينيتي الفخمة والتي يبدو أنها اختيرت خصيصًا لهذا الحدث، قامت بالمرور عبر شوارع عمان في منظر بدى مفعماً بالأناقة والفخامة وعزّز من الحماس والاحتفال بالزفاف الملكي، حيث استحوذ الأسطول على انتباه وإعجاب المشاهدين.



يذكر أن حفل الزفاف الملكي من المقرر إقامته يوم الخميس وسيحظى بتغطية ضخمة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي ستكون حاضرة لتغطية الحفل ضمن إجراءات عالية المستوى تناسب التجهيزات الضخمة.

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