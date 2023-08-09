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الأربعاء، 09-08-2023 09:09 ص

اتفاقية تعاون بين "جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا" و"ملتقى النساء العالمي / الأردن"

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الوكيل الإخباري - وقعت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا و ملتقى النساء العالمي / الأردن (IWF)، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز التعاون ما بين الطرفين لاعداد وتنفيذ برامج مشتركة لتنمية قدرات النساء الواعدات من خلال التدريب وعقد ورش العمل المتخصصة و التي تسعى إلى تعزيز الدور الريادي الذي تقوده الجامعة لتقديم خدمات مجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.


 ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن الملتقى رئيسته السيدة رباب منكو، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور بسام حمو، ونائب رئيس الملتقى السيدة سمر نصار، وعميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، و رئيس قسم الاعمال الدكتورة اسيل ابو عجيمة، ورئيس قسم المحاسبة الدكتورة رشا الغزاوي، و السيدة مينا الظواهر من مكتب العلاقات الدولية.

وقالت الدكتورة أبو الهيجاء: إن تعزيز التعاون بين الجامعة و ملتقى النساء العالمي / الأردن، يعكس الالتزام الراسخ بتمكين المرأة ودعم دورها الحيوي في بناء المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا في تقدم الأردن، و أنه من خلال تدريب المرأة في مجال التكنولوجيا الحديثة، يُمكنها المساهمة في تطوير الابتكارات التكنولوجية ، و بناء مسار مهني ناجح في هذا المجال.

كما أكدت الدكتورة ابو الهيجاء، أن الجامعة تولي " تمكين المرأة " أهمية خاصة ضمن توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله رئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث تحرص سموها على تعزيز دور المرأة وتمكينها في كافة المجالات وتحديداً دورها في علوم البيانات، والابتكار وريادة الأعمال وأن التنوع بين الجنسين أمر أساسي للنجاح في المستقبل.

ومن جانبها، أكدت السيدة منكو، أهمية هذه الشراكة، حيث يستهدف برنامج الملتقى،  قمم (برنامج  تعزيز المهارات والتعلم بالملازمة)، النساء الواعدات في قطاعات مختلفة لتهيئتهن لتبوء مراكز قيادية.

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وقد استطاع البرنامج تقديم نتائج ايجابية واضحة وتحقيق قصص نجاح لقياديات على مستوى الوطن، من خلال 11 برنامجا استهدف 11 قطاعا مختلفا، منها؛ قطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات والقضاء وريادة الأعمال والرياضة.

وأشارت السيدة منكو إلى أن أهم أهداف الملتقى الذي يحتفل بمرور عشرين عاماً على تأسيسه، هو التشبيك بين عضواته اللواتي أبدين تفوقاً واضحاً في مجالهن على المستوى المحلي والدولي .

كما قدمت السيدة منكو الشكر لإدارة الجامعة ممثلة برئيسها الدكتورة أبو الهيجاء والفريق الأكاديمي والإداري المميز، متطلعة إلى المزيد من التعاون والتشارك .

 




 

 


 

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