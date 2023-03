احتفاءً بيوم المرأة العالمي زين تجدد التزامها بتمكين المرأة وتطلق حملة توعوية

الوكيل الإخباري - تزامناً مع يوم المرأة العالمي، وفي إطار جهودها، وحرصها على تمكين المرأة في كافة المحافل ومختلف المجالات، أطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وضمن الشراكة الممتدة التي تجمعهما، حملة توعوية حول تمكين المرأة رقمياً تحت اسم "مساحات آمنة"، بهدف رفع نسبة الوعي حول العنف السيبراني وكيفية تفاديه لضمان حقوق النساء الرقمية والحفاظ على خصوصيتهن أثناء تعاملهن مع الفضاء الإلكتروني.

واحتفالاً بيوم المرأة العالمي، أضأت شركة زين مبانيها باللون البنفسجي، لتؤكد على رسالتها الرامية إلى تمكين النساء ومساعدتهن على استخدام الإنترنت بأمان وحرية لحماية حقوقهن الرقمية.

اضافة اعلان



وتعمد شركة زين سنوياً على إطلاق ودعم برامج استثنائية ومبادرات ملهمة تدعم المرأة وتمكنها في مختلف المجالات، لتعزيز مكانة المرأة في كافة المحافل، حيث تدعم الشركة برنامج "بنات كونكت" Banaat Connect – عبر تزويد خدمات الإنترنت المجانية للنساء اللاجئات في الأردن لتعلم لغات جديدة تسهم في زيادة فرصهن في الحصول على الوظائف، وبالتالي تحسين أوضاعهنّ المعيشية، حيث وصل عدد النساء المستفيدات من البرنامج حتى عام 2022 إلى 1,500 سيدة سنوياً، كما تدعم شركة زين إقامة ورشات عمل وجلسات تدريبية عبر الإنترنت في العديد من المجالات؛ كاللغة الانجليزية، والتنمية البشرية، يُقدمها مٌدربون دوليون، بالإضافة إلى استضافة جلسات وورش عمل عبر الإنترنت على منصات "إدراك" و"جوجل".

وكانت شركة زين قد أطلقت نسختان من برنامج المرأة في التكنولوجيا (Women In Tech) الذي يستهدف طالبات الجامعات ممن يدرسن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ، لتطوير مهاراتهن التقنية والإدارية، واكتشاف الفرص المهنية المستقبلية، إلى جانب سد الفجوة بين الجنسين في المجالات التقنية، حيث وصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى عام 2022 إلى 105 فتاة، فيما تعقد الشركة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ومن خلال منصتها للإبداع ZINC وعلى مدار أربعة أعوام متتالية ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية، والتي تحمل عنوان “Me and My Mobile”، وتستهدف الفتيات الأقل حظّاً من العاصمة عمّان والمحافظات، وذلك اسهاماً منها في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من هذه الورشة حتى عام 2022 إلى اكثر من 100 سيدة وفتاة .



وعلى صعيد بيئة العمل، وسعياً منها لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين ودعم الصحة النفسية والجسدية لموظفيها، قامت شركة زين بتمديد فترة إجازة الأمومة لتصبح 4 أشهر، وتمديد فترة إجازة "الإجهاض" الممنوحة لموظفاتها، وتوفير خيار "العمل عن بعد" خلال الأشهر الأخيرة من فترة الحمل، فيما توفّر الشركة ومنذ نشأتها حضانة لأطفال الموظفات، لضمان حصول الموظفات على كافة التسهيلات والأدوات المساعدة لتمكينهن في بيئة العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.