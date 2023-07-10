اختتام مسابقة الأمن السيبراني Meta CTF في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - اختتمت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مسابقة الأمن السيبراني Meta CTF، والتي نظمها نادي الأمن السيبراني في الجامعة بمشاركة 170 متسابقا ضمن 44 فريقاً مثل 8 جامعات مشاركة، وهي؛ (الجامعة المضيفة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الجامعة الاردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة اليرموك، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة عمان العربية، وجامعة البتراء)، وبدعم من كبرى الشركات WizardCyber، و Cguards، و تك عربي.



وحقق فريقي جامعة الأميرة سمية “CBL” و “M0tH3r5h1P” المركزين الثاني والثالث، في حين حل في المركز الأول الفريق “G2” من جامعة العلوم والتكنولوجيا.



وحضر حفل الاختتام ، عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الأستاذ الدكتور أشرف أحمد، و المدير التنفيذي لشركة WizardCyber بول جولدني، وكبير مستشاري الأمن السيبراني في شركة Cguards احمد البرغوثي.



وأشاد عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الأستاذ الدكتور أشرف أحمد، بالمهارات الاحترافية التي يمتلكها الطلبة المنظمين الذين قاموا بكتابة الاسئلة والطلبة المشاركين الذين قاموا بتقديم حلول لهذه الاسئلة والتي تضمنت سلسلة من التحديات المتعلقة في التحقيقات الرقمية والتشفير واختراق الاجهزة، والهندسة العكسية ومختلف المجالات الأخرى المتعلقة بالأمن السيبراني.



وبين رئيس نادي الأمن السيبراني في الجامعة، الطالب نزار درادكة، أن المسابقة هي استكمال لجهود نادي الأمن السيبراني والمتطوعين من السنوات الماضية حيث نظم النادي العام الماضي 2022 مسابقة تضمنت إعداد أجهزة وأنظمة يمكن اختراقها في بيئة آمنة من قبل المشاركين.

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واشتملت المسابقة لهذا العام على أسئلة في كافة مجالات الامن السيبراني من تأمين المواقع والسيرفرات وامنها، الجنايات السيبرانية ،المعلومات مفتوحة المصدر والهندسة العكسية.