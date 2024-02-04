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الأردنية للطيران تعلن دعمها القوي لمنتخب النشامى: رحلات جوية إلى الدوحة بأسعار رمزية

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الأحد، 04-02-2024 12:10 ص

الأردنية للطيران تعلن دعمها القوي لمنتخب النشامى: رحلات جوية إلى الدوحة بأسعار رمزية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران، اليوم عن تصريح هام يؤكد فيه التزام الشركة بدعم منتخب النشامى بكل الوسائل الممكنة في مشواره الرياضي.

حيث صرح الكابتن زهير الخشمان الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة ستقوم بتخصيص كامل أسطول طائراتها لتنفيذ رحلات جوية إضافية إلى الدوحة، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الجماهير الوفية من دعم فريقها الوطني.

وأكد الكابتن الخشمان أن تذاكر الرحلات ستكون بأسعار رمزية، بهدف تشجيع المزيد من الجماهير على الانضمام والتعبير عن تضامنهم مع منتخبهم.

وفي ختام تصريحه، دعا الكابتن الخشمان جميع المهتمين إلى الحجز عبر شركة صنديز للسياحة والسفر وشركة دلاس للسياحة والسفر، معربًا عن أمله في رؤية الجماهير تشجع بحماس فريقها وتمثل بكل فخر واعتزاز لوطنها في هذه الرحلة الرياضية الاستثنائية.

و تم ذكر طريقة الاتصال المباشرة
للحجز والاستفسار، يُرجى التواصل على:
فرع جبل الحسين: 0777066017
فرع أم أذينة: 065525558
واتساب: 0777066018

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