البنك العربي أول بنك في الأردن يطلق خدمة “Click to Pay” لعملائه بالتعاون مع فيزا

11:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747273 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي بالتعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، خدمة الدفع الرقمية الجديدة “Click to Pay” والتي تعتبر الأولى من نوعها في الأردن، وذلك بهدف توفير أفضل حلول الدفع الإلكتروني لعملاء البنك وتمكينهم من تسديد قيمة مشترياتهم عبر الانترنت بطريقة امنة وذكية وسهلة. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البنك الدائم على تطوير خدماته المصرفية ومواكبة متطلبات العملاء واحتياجاتهم ضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية، من خلال توفير حلول دفع الكترونية متقدمة للعملاء. اضافة اعلان





وتتيح خدمة“Click to Pay” لجميع حاملي بطاقات الائتمان والخصم من البنك العربي سهولة حفظ بيانات الدفع بطريقة امنة إذ تُعَد بديلاً مريحاً ومبتكراً لعملية الدفع التقليدية التي تتطلب تقديم نفس النوع من المعلومات عند كل عملية شراء مثل الاسم ورقم البطاقة وكلمات المرور، مما يجعل إتمام عملية الشراء أسرع وأكثر ملاءمة.



وفي تعليقه على إطلاق الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي: "يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة ضمن استراتيجية البنك العربي لتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية وتوفير حلول دفع إلكترونية متطورة، حيث تعتبر خدمة "Click to Pay" إضافة متميزة لمجموعة الخدمات المصرفية الرائدة التي يُقدمها البنك لعملائه." وأضاف: "تسهم هذه الخدمة في توفير خيارات دفع آمنة وميسرة للتسوق الإلكتروني، مع التأكيد على ضمان أعلى مستويات المرونة والأمان والاستجابة الفورية لتطلعات ومتطلبات عملائنا المتنوعة والمتغيرة باستمرار."



كما أضاف ماريو مكاري مدير شركة فيزا في منطقة المشرق: "تسعى Visa دائما إلى توفير أفضل وسائل الدفع للجميع أينما كانوا وتُعد الثقة التي يمنحها لنا العملاء حجر الأساس لكل ما نقوم به. يمثل إطلاق خدمة Click to Pay لأول مرة في الأردن بالتعاون مع البنك العربي خطوة مهمة نحو تقديم تجارب دفع رقمية سلسة وآمنة ومبتكرة ستفتح آفاق جديدة للتسوق الإلكتروني عن طريق تحسين تجربة العملاء، ومع استمرار تطور التجارة الرقمية، نؤكد التزامنا بتمكين العملاء من خلال حلول تجمع بين الراحة والاعتمادية، وتستند إلى شبكة Visa الموثوقة."



ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم حلولاً مصرفية رقمية متعددة كخدمات قبول الدفع الإلكتروني لمجموعة كبيرة من التجار بالأردن من خلال تزويدهم بأجهزة نقاط البيع، ومنصة التسويق الالكترونية عربي أي مارت، بالإضافة الى انشاء مواقع الكترونية خاصة بالتجار عبر خدمة Shopix مما يساعد في زيادة حجم البيع الإلكتروني لهم، كما ويوفر تطبيق "عربي موبي كاش" إمكانية الدفع بواسطة البطاقات عن طريق الهواتف الذكية.