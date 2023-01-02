"البنك العربي" و "هايبرباي" يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات المتصلة ببوابات الدفع الإلكتروني لعملاء البنك "

الوكيل الإخباري - وقع البنك العربي اتفاقية تعاون مع شركة هايبرباي، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير أفضل حلول الدفع الإلكتروني للتجار والعملاء، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تطوير خدماته المصرفية ومواكبة متطلبات العملاء واحتياجاتهم ضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتاح للتجار ومقدّمي الخدمات من عملاء البنك الحصول على حلول دفع الكترونية متكاملة ومتقدمةعبرالإنترنت، تشمل: قبول المدفوعات، إدارة المخاطر والوقاية من عمليات الاحتيال.

من جانبه، قال السيد يعقوب معتوق–مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي - الأردن: "يسعى البنك العربي إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية وحلول الدفع الإلكترونية للتجار ومقدمي الخدمات من عملاء البنك العربي، كما ويمثل هذا التعاون مع "هايبرباي" اليوم إضافة نوعية، من خلال توفير حلول متقدمة وآمنة للعملاء، بالإضافة إلى القدرة على تتبع النتائج وسهولة الوصول إلى البيانات".

وفي هذا السياق، علّق مهند عبويني، الرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي" بالقول: "ترتبط "هايبرباي" بشبكةٍ كبيرة من البنوك في المنطقة، وتعمل كوسيط بين البنك والتاجر والمستخدم، حيث تمنح التجار ومقدّمي الخدمات حلول دفع متكاملة عبر الإنترنت، بطريقة سهلة وآمنة".

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وأضاف عبويني:" تسعى "هايبرباي" إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط، من خلال زيادة عدد مكاتبها في أبرز دول المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر، مع استمرارها بتوفير أحدث تقنيات وحلول الدفع الإلكتروني، وتطوير حلول معالجة المدفوعات الإلكترونية الذكية، باستخدام أحدث المنصات التقنية وأكثرها فاعلية، لخدمة مختلف المؤسسات التجارية والبنوك.

وتمتلك "هايبرباي" اليوم القدرة على الاندماج مع أيّ منصة تجارية، وقبول مدفوعاتها بسرعة وبكل سهولة".

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم حلولاً مصرفية رقمية متعددة كخدمات قبول الدفع الإلكتروني لمجموعة كبيرة من التجار بالأردن من خلال تزويدهم بأجهزة نقاط البيع، ومنصة التسويق الالكترونية عربي أي مارت، بالإضافة الى انشاء مواقع الكترونية خاصة بالتجار تهدف الى زيادة حجم البيع الإلكتروني لهم، كما ويوفر تطبيق "عربي موبي كاش" إمكانية الدفع بواسطة البطاقات عن طريق الهواتف الذكية.

كما يُذكر أنّ البنك العربي حصل مؤخراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في الاردن للعام 2022، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية.