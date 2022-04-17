البنك العربي يدعم فعاليات رمضانية للأطفال في مركز الملكة رانيا

الوكيل الاخباري - بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن،أقام البنك العربي مؤخراً إفطاراً جماعياً لـ100 طفل في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل التابع للمؤسسة، وذلك ضمن مبادرات المؤسسة لحماية الطفل والأسرة وفي إطار أنشطتها الهادفة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين..

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وقد تم تنظيم الإفطار الجماعي من قبل مجموعة من متطوعي البنك العربي، حيث تضمن فعاليات متنوعة كالألعاب والمسابقات الرياضية والتعليمية، إضافة إلى مسرح الدمى التفاعلي "سلحوف" الذي يتمحور حول مفاهيم الوقاية والمتعلقة بحماية الطفل من الإساءة.



يذكر أن مؤسسة نهر الأردن أنشأت مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل بهدف تحسين النواحي الاجتماعية والبيئية والنفسية للأطفال والشباب والسيدات.حيث تتمحور التدخلات والفعاليات التي توفرها المراكز المجتمعية التابعة للمؤسسة حول سلامة الطفل وتمكين الأفراد والمجتمعات المحلية.

كما تتبنى المراكز نموذجاً للخدمات الشاملة والمتكاملة لدمج السياق الثقافي والمجتمعي والأسري في عملية التغيير وسلامة الطفل، بالشراكة والتنسيق مع المجتمعات المحلية والهيئات العامة والخاصة.

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وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.