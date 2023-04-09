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الأحد، 09-04-2023 01:18 م

البنك العربي يدعم مبادرة غرفة تجارة عمان في اضاءة شوارع وأسواق تجارية بالعاصمة

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الوكيل الإخباري - جدد البنك العربي دعمه للمبادرة التي أطلقتها غرفة تجارة عمّان بالتعاون والتنسيق مع أمانه عمان الكبرى، لإضاءة وتزيين شوارع وسط البلد والعديد من المواقع التجارية والسياحية والتراثية في العاصمة عمّان وذلك خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.اضافة اعلان


ويأتي دعم البنك العربي لهذه المبادرة والمستمر منذ تسعة أعوام، في إطار حرصه المتواصل على دعم الجهود الرامية الى تشجيع السياحة الداخلية وتنشيط الحركة التجارية في وسط المدينة التي تُعد المركز الاقتصادي والتجاري العريق في العاصمة، إضافة إلى تسليط الضوء على الجانب الجمالي من العاصمة عمّان بشكل يسهم في جذب المواطنين والسياح ويتيح لهم الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الخاصة التي تتميز بها ايام رمضان والعيد.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان، السيد خليل الحاج توفيق، إن الغرفة دأبت بالتعاون مع البنك العربي على إنارة وتزيين شوارع في عمان كل عام؛ ابتهاجا بقدوم الشهر الفضيل وتشجيعا للحركة السياحية وتنشيطا للأسواق التي يرتادها المواطنون لشراء احتياجاتهم.

وأضاف انه تم تزيين الشوارع في عمان لإضفاء أجواء من البهجة والسرور واستعدادا لاستقبال الشهر المبارك وموسم الصيف، لافتا أن التجارب الماضية لإنارة وتزيين الشوارع في المناطق التجارية والحيوية كان لها أكبر الأثر في نفوس المواطنين وضيوف الأردن، وانعكست ايجابا على الحركة التجارية. وقال إن الغرفة تسعى لتنشيط الأسواق التجارية وتسهيل الحركة التجارية وتمكين المواطنين من التسوق في أجواء من الفرحة والسرور.

وتشمل المبادرة التي ستستمر حتى نهاية عيد الفطر، إضاءة عدة مناطق حيوية منها ساحة المسجد الحسيني في وسط البلد، أحد أبرز رموز ومعالم عمّان القديمة مما أعطى شوارعها رونقاً جمالياً يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل. هذا بالإضافة إلى شوارع حيوية في وسط البلد وجبل الحسين تضم شارع الملك فيصل وشارع بسمان ودوار سكينة ودوار فراس والعديد من الأماكن الأخرى.

 




 

 


 

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