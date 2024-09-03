البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة

وتتيح هذه الحملة لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك العربي شراء أي من المنتجات والكهربائيات الصديقة للبيئة والاستفادة من مجموعة من المزايا عند استخدام بطاقاتهم، والتي تتضمن إمكانية التقسيط بفائدة 0% لدى قائمة مختارة من المحلات والتي تشمل محلات الأنظمة الشمسية، وشواحن السيارات الكهربائية، ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وأنظمة الطاقة المتجددة. كما يتيح العرض فرصة استرجاع قيمة المشتريات لثلاثة رابحين بحد أقصى 500 دينار على مستوى العميل، وسيتم اختيار رابح واحد في نهاية كل شهر.
وفي تعليقه على هذا العرض قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يحرص البنك العربي من خلال هذه الحملة الجديدة على منح عملائه من حاملي بطاقات البنك العربي الائتمانية أفضل الخيارات خاصة تلك التي تهدف إلى استدامة البيئة المحيطة بهم، وذلك بهدف تشجيعهم على اختيار الأفضل لبيئتهم بما يتناسب وأسلوب حياتهم ويلبي احتياجاتهم المتجددة ".
وتتماشى هذه الحملة مع استراتيجية البنك العربي لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتؤكد على التزامه بتقديم حلول مالية تدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة لدى العملاء.
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، وإمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عربي أون لاين" وغيرها العديد من المزايا الأخرى، بالإضافة إلى العروض التسويقية المستمرة التي يقوم البنك بإطلاقها والإعلان عنها على مدار العام.
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