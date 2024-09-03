البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة

الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي مؤخراً حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية بالتعاون مع المتاجر المتخصصة في بيع منتجات وكهربائيات صديقة للبيئة. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم وتنسجم مع حس المسؤولية المجتمعية والبيئية.

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