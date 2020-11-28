البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً لعملاء برنامج عربي جونيَر بالتعاون مع منصّة أبواب التعليمية

الوكيل الاخباري - ضمن سلسلة المزايا الحصرية التي يقدمها البنك العربي لعملاء "عربي جونيَر" - البرنامج الخاص بالأطفال واليافعين حتى عمر 17 سنة، أطلق البنك مؤخراً عرض اشتراك خاص بالتعاون مع منصة أبواب التعليمية، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز سلسلة خدماته الرقمية وتفعيل خدمات مبتكرة تنسجم مع تطلعات عملائه المتجددة ورغباتهم المتنوعة.

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ويتيح العرض لعملاء برنامج "عربي جونيَر" من البنك العربي الحصول على اشتراك لمدة العام الدراسي بدون رسوم للاستفادة من أي من الخدمات التعليمية التي توفرها منصة أبواب والتي توظف التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم وتتيح للطّلاب إمكانية التعلم عن بعد من خلال دروس قصيرة مصورة واختبارات مبنية على الذكاء الصناعي. وبامكان العملاء الاستفادة من هذا العرض لدى اشتراكهم بالمنصة من خلال تطبيق "عربي موبايل" من البنك العربي، وعند اتمام عملية التسجيل، سيقوم التطبيق بإنشاء مفتاح "أبواب" مجاناً والذي يمثل بطاقة اشتراك تفتح للطالب جميع مواد المنهاج الوطني الأردني من الصف السابع الى الصف الثاني عشر (التوجيهي) للسنة الدراسية كاملة.



وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نواصل في البنك العربي تقديم عروض خاصة بمزايا تفضيلية ملموسة تلبي احتياجات عملائنا من كافة الشرائح والأعمار بما يتناسب مع تطلعاتهم ومتطلباتهم". وأضاف: "يشكّل هذا التعاون مع منصة أبواب التعليمية فرصة مميزة لأبنائنا الطلبة وذويهم للاستفادة من الدروس القصيرة المتوفرة على منصة أبوب على مدار الساعة بشكل يساعدهم في تعزيز تحصيلهم العلمي خلال العام الدراسي ".



بدوره أعرب السيد حمدي الطباع - الشريك المؤسس لمنصة أبواب التعليمية - عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع البنك العربي، قائلاً: "يعد البنك العربي من أهم المؤسسات المصرفية في الوطن العربي التي تدعم التعليم بشكل مستمر، ويأتي تعاوننا تتويجاً للرؤى المشتركة لدعم قطاع التعليم بالأردن، الأمر الذي ينبثق من حرصنا الدائم بأن نكون السبّاقين بالنهوض بقطاع التعليم بشكل عام وقطاع التعليم الذكي بشكل خاص، إضافة إلى تعزيز مهمّة منصة أبواب التعليمية بتوفير محتوى بأعلى جودة تعليم لجميع الطّلاب في مختلف أنحاء المملكة".



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يقدم من خلال برنامج "عربي جونيَر" مجموعة واسعة من المزايا البنكية وغير البنكية، صممت لتشجع الآباء والأمهات على الادخار لمستقبل أبنائهم. ومن أبرز هذه المزايا: الاستفادة من خدمة التوفير الرقمي "إي-توفير" عبر تطبيق "عربي موبايل" والتي تتيح التوفير بسعر فائدة تصاعدي، ميزة "التوفير الفوري" والتي تمكن الوالدين من التوفير لأبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أو البطاقة الائتمانية، وذلك من خلال تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية لحساب ابنائهم وإسوارة الدفع الذكي"BandPay" التي تتيح الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة لإبراز البطاقة الفعلية والعديد من المزايا والخصومات والمكافآت الأخرى.



