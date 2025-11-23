الإثنين 2025-11-24 03:18 ص
 

الصناعة والتجارة تبدأ حملتها الرقابية بالتزامن مع الجمعة البيضاء

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الأحد، 23-11-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدء حملتها الرقابية بالتزامن مع موسم العروض والتنزيلات الخاصة خلال هذه الفترة المعروفة باسم "الجمعة البيضاء"، في إطار التزامها المستمر برفع كفاءة آليات الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وضمان توفير بيئة تسوّق آمنة وشفافة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة جزء من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الثقة بالأسواق والتصدي للممارسات التجارية المضللة، إذ تشمل الأنشطة المنفذة مجموعة متكاملة من الإجراءات التوعوية والخدماتية والرقابية.
وأشار إلى أن الوزارة منذ بداية العام الحالي أصدرت 445 موافقة على إجراء حملة ترويجية لضمان مطابقتها للقوانين وحماية حقوق المشاركين، وأشرفت على فعاليات سحب الجوائز لهذه الحملات تعزيزًا للشفافية والنزاهة.


وعلى الصعيد الرقابي، نفذت الوزارة منذ بداية العام الحالي 8200 جولة رقابية نتج عنها 131 ألف زيارة لمنشأة تجارية، منها 750 جولة خاصة بالتدقيق المباشر على العروض والتنزيلات المعلن عنها، إذ أسفرت هذه الجولات عن تحرير 7100 مخالفة، منها 320 مخالفة تتعلق بالعروض والتنزيلات الوهمية.
كما استقبلت منذ بداية العام 906 شكاوى مستهلك، أسفرت عن تحرير 333 مخالفة، منها 75 شكوى حول الإعلانات الوهمية والتنزيلات الصورية، تبيّن منها 31 شكوى مخالفة، وتمت معالجة وإغلاق جميع الشكاوى بنسبة 100 بالمئة.


وعلى صعيد الجانب التوعوي خلال العام الحالي لنشر الوعي بالحقوق والواجبات التجارية بين التجار والمستهلكين، بيّن البرماوي أن الوزارة عقدت 8 ورشات عمل توعوية في 7 محافظات بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة في المدن المعنية، وخصصت 156 ألف رسالة نصية توعوية، ونشرت العديد من النشرات التوعوية على موقع الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي.


وجدد البرماوي دعوة الوزارة للمستهلكين ليكونوا شركاء فاعلين في عملية الرقابة وجزءًا من التغيير الإيجابي من خلال عدم التردد في تقديم الشكاوى المتعلقة بالأسواق والممارسات التجارية غير السليمة عبر هاتف الشكاوى (065629045) أو واتس آب (0797527832).

 
 
