حسّان يوجّه بتسريع أعمال الصيانة لمستشفى الزرقاء الحكومي

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، مستشفى الزرقاء الحكومي، واطلع على سير العمل في توسعة قسم العناية الحثيثة لزيادة عدد أسرّته التي كان قد وجَّه للسير بها خلال زيارته للمستشفى قبل نحو شهرين.

